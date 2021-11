Dabei ist die Situation in vielen Krankenhäusern bereits katastrophal, das zeigt frontal heute Abend um 21 Uhr. In den Andachtsräumen werden die Namen der Corona-Toten nicht mehr vorgelesen, weil es zu viele sind. Auch Menschen, die nicht an Covid erkrankt sind, zählen zu den Leidtragenden der Krise. So können etwa Unfallopfer nicht mehr aufgenommen werden, und Krebspatienten müssen auf eine Therapie warten.