es ist wieder einer dieser Montage, an denen alle gespannt auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz warten. Wie geht es weiter mit dem Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland? In der Vergangenheit hatten wir meist eine Ahnung, in welche Richtung die Entscheidungen fallen würden, doch je länger die Krise andauert, desto schwerer wird die Prognose. Daher hier ein Überblick, worum es aktuell geht und was in den bisher bekannt gewordenen Beschlussvorlagen steht: