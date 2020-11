Heute ist der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen":

117 Frauen wurden 2019 von (Ex-)Partnern getötet. Tatwerkzeuge oder betroffene Kinder tauchen jedoch in keiner Statistik auf. Es gibt immer noch zu wenig Aufklärung und Maßnahmen, fasst meine Kollegin Lena Sünderbruch in ihrem Artikel, oben unter dem Link, zusammen.