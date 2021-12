Alpha war in Großbritannien von Delta verdrängt worden, so wie Delta nun von Omikron verdrängt wird. Das weiß man durch Genom-Sequenzierungen. Die sind in Deutschland noch immer ein tagelanger Aufwand. Zu sehen in einem Labor in Potsdam, aus dem Nicola Albrecht berichtet, die Chefin des ZDF-Studios Brandenburg: Bundesweit würde bestenfalls nur jeder zehnte positive PCR-Tests sequenziert. So seien bislang erst 240 Omikron-Fälle in Deutschland bestätigt. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.