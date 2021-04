Stellen Sie sich vor, Sie streiten sich gerade in der Öffentlichkeit, als ein Casting-Agent vorbeikommt und Ihnen eine Filmrolle anbietet: Genau das ist der Britin Katie Jarvis passiert. In Andrea Arnolds Coming-of-Age-Geschichte "Fish Tank" hatte die Laiendarstellerin ihre erste Kino-Rolle - und brillierte. In dem Drama spielt Jarvis eine jugendliche Schulabbrecherin aus problematischen Verhältnissen, deren einziger Lichtblick das Tanzen ist - bis der neue Lebensgefährte ihrer Mutter in ihr Leben tritt. Sehen Sie den Film mit Katie Jarvis und dem mittlerweile zum Hollywood-Star aufgestiegenen Michael Fassbender in den Hauptrollen in der Arte-Mediathek.