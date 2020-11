Am Mittwoch bleibt es im Süden zumindest in den Niederungen oft ganztägig trüb. Auf den Bergen ist es dagegen sonnig. Auch in Sachsen scheint die Sonne lange. Sonst ist es wechselnd bewölkt. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 4 und 12 Grad, bei Dauernebel um 0 Grad. Die höchsten Werte werden am Nordrand der Eifel und in mittleren Höhenlagen im Südwesten erreicht.