Was auch immer Bund und Länder konkret beschließen, klar ist eines: Es wird wieder Kritik geben. So weist ZDF-Rechtsexperte Felix Zimmermann darauf hin, dass eine "Coronaleine" verfassungsrechtlich sehr fragwürdig sei. Denn eine Einschränkung des Bewegungsradius sei nicht an die tatsächlichen Risiken geknüpft. So wäre es erlaubt, eine Nachbarsfamilie zu besuchen - nicht aber, in einem 16 Kilometer entfernten Wald spazieren zu gehen.