Am Donnerstag breitet sich in der Mitte Regen aus, der am Nachmittag auch den Südwesten erreicht. Örtlich kann es Gewitter geben. Im Südosten scheint am Vormittag, an der Nordsee am Nachmittag auch mal die Sonne. Im Norden weht ein kalter Nordwind. Die Temperatur steigt auf Werte von 4 bis 15 Grad.