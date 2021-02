Ein Jahr nach Hanau steht fest: Die Gesellschaft gesteht sich ihren eigenen Rassismus nicht ein: Das schreibt Politikwissenschaftler Ozan Zakariya Keskinkılıç in seinem Gastkommentar für ZDFheute. Die offizielle Gedenkfeier in Hanau begleiten wir ab 18 Uhr in einem ZDFheute live.