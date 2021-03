Noch immer ist die Corona-Krise so alles überwältigend, so sehr das Leben jedes Einzelnen bestimmend, verändernd und bedrohend, dass ein politisches Über-die-Pandemiebekämpfung-Hinausdenken weitgehend unterbleibt. Aber: Genau das ist dringend geboten, denn am berühmten Ende dieses langen Pandemie-Tunnels wartet eine gigantische Maut-Station mit den Kosten der Krise. Wo sollen all die Milliarden herkommen? Und wer soll sie wie bezahlen?