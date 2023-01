Update am Abend : Corona: Im Weißt-du-noch-Modus

zum Beispiel Cabriodächer - wie viel lieber hätte man darüber gelesen. Aber dann landet die Firma Webasto vor drei Jahren mit etwas in den Schlagzeilen, was nun wirklich nicht zu ihrem Produktportfolio gehört. Am Morgen des 27. Januar 2020 ereilt das Gesundheitsamt Starnberg die Information, dass eine chinesische Mitarbeiterin des Autozulieferers an Corona erkrankt ist. Wenige Tage zuvor weilte sie - symptomfrei - in der Firmenzentrale im Münchener Süden. Noch am Abend wird ein deutscher Kollege von ihr positiv getestet - der erste gemeldete Fall hierzulande. Der Rest ist Geschichte.