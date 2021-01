"And just like that..." sind sie wieder da. Die TV-Serie "Sex and the City" wird mit einer neuen Staffel fortgesetzt. Die New Yorker Freundinnen Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York werden wie in den Staffeln zuvor von Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis gespielt, kündigte der Streamingdienst HBO an. Kim Cattrall, die Samantha Jones spielte, wurde allerdings nicht erwähnt. Auch ein Starttermin wurde noch nicht bekannt.