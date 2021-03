Viele Zwischentöne in Sachen "Krisenverschärfung" sind da momentan zu hören - da wundert man sich schon ein bisschen, wenn man zwischendrin dann liest: Das Saarland steigt nach Ostern aus dem Shutdown aus. Wie geht das denn, so ein Ausstieg? Vom 6. April an sollen Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung sei ein tagesaktueller negativer Schnelltest, sagt Ministerpräsident Hans.