geimpft oder nicht? - In dieser kurzen Frage liegt inzwischen jede Menge Sprengkraft. Immer unversöhnlicher stehen sich da oft zwei Seiten gegenüber: die, die überhaupt nicht verstehen können, warum Menschen sich nicht impfen lassen und so den Kampf gegen die Pandemie nicht nur in die Länge ziehen, sondern in Kauf nehmen, dass Kliniken überfüllt sind, Intensivbetten knapp werden.