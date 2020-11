294.000. So viele Briefe sind im vergangenen Jahr in der Weihnachtspostfiliale "Himmelpfort" angekommen. Bis Heiligabend wird der Weihnachtsmann mit Unterstützung von 20 fleißigen Helfern Kinderbriefe aus Deutschland und aller Welt beantworten. Aufgrund der Corona-Situation wird es in diesem Jahr allerdings keine öffentlich zugängliche Weihnachtspostfiliale geben.