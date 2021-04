Virtueller Nobelpreis-Gipfel auf der Suche nach mehr Nachhaltigkeit: Heute beginnt der erste Nobelpreis-Gipfel "Our Planet, Our Future": Nobelpreisträger und andere hochrangige Vertreter der Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Jugendbewegungen überlegen sich gemeinsam Schritte, wie die Welt in diesem Jahrzehnt nachhaltiger werden kann. Gastgeber ist die in Stockholm ansässige Nobelstiftung.