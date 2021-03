Zahlreiche Impftermine mit Astrazeneca wurden in den vergangenen Tagen abgesagt. Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde und das Bundesgesundheitsministerium grünes Licht gegeben haben, wird der Impfstoff seit heute wieder gespritzt. Wie sehr durch den vorübergehenden Stopp das Vertrauen in das Vakzin gelitten hat, haben meine Kollegen Henner Hebestreit und Roman Leskovar in Kiel und Berlin versucht herauszufinden.