Putziger Panda oder glitschiger Grottenolm und miesmutiger Blobfisch? Während für süße und beliebte Tiere Millionen an Spendengeldern generiert werden, drohen viele "hässliche" Arten unbemerkt auszusterben. "planet e." zeigt in "Platz da, Panda!" den Kampf für den Erhalt von Arten, an die sonst niemand denkt. Zu sehen am Sonntag, 16:30 Uhr, im TV und bereits in der Mediathek. (28 Minuten)