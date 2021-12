Am Montag zeigt sich die Sonne nur zwischen Vorpommern und der Lausitz länger. Sonst ist der Himmel stark bewölkt oder bedeckt. In einem breiten Streifen zwischen Nordsee und Erzgebirge kann es vor allem am Vormittag leicht regnen. Dabei besteht trotz geringer Niederschlagsmenge regional Glatteisgefahr mit Unwetterpotenzial. Am Nachmittag beginnt es im äußersten Südwesten zu regnen. Hier wird es aber nicht glatt. Die Höchsttemperatur liegt in der Nordosthälfte zwischen minus 2 und plus 4 Grad, in der Südwesthälfte werden 4 bis 10 Grad erreicht.