60,4 Millionen: Mit so vielen Wahlberechtigten rechnen die Behörden in Deutschland bei der Bundestagswahl am 26. September. Dabei handelt es sich um 31,2 Millionen Frauen und 29,2 Millionen Männer, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Damit werde die Zahl der Wahlberechtigten voraussichtlich geringer als bei der Bundestagswahl 2017 mit rund 61,7 Millionen Wahlberechtigten sein. Als Grund für den Rückgang nannte das Statistische Bundesamt die demografische Entwicklung. Demnach starben seit 2017 mehr Deutsche, als seither Menschen volljährig wurden und damit ins wahlberechtigte Alter kamen.