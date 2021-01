Coronavirus, Mutanten, Impfstoff: Es sind fast jeden Tag die gleichen Stichwörter, die uns in den Schlagzeilen der Nachrichten begegnen. Mal sind es Rückschläge (Merck und Pasteur-Institut stoppen ihre Entwicklung eines Impfstoffs), mal sind es Fortschritte (Impfstoff von AstraZeneca wird wohl am Freitag in der EU zugelassen) - doch immer schwingt die Hoffnung mit, es gibt einen Zeitpunkt, an dem die Pandemie vorbei ist.