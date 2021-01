Die Konzert-Zukunft in Corona-Zeiten? Die Rockband "The Flaming Lips" hat in der US-amerikanischen Stadt Oklahoma City am Wochenende ein Konzert gegeben - komplett in großen mit Luft gefüllten Blasen. Die Band, das Publikum, alle feierten in den Bubbles. Darin hatte jede und jeder im Publikum eine Flasche Wasser und unter anderem noch ein Schild, auf dem stand "Ich muss mal".