nicht nur in den Impfzentren werden Nadelstiche gesetzt: Auch in der Diskussion um die Logistik und Strategie hinter der Corona-Impfkampagne wird scharf diskutiert. In anderen Ländern wie Israel und Großbritannien gehe alles schneller, außerdem habe die EU sich zu sehr darauf verlassen, dass die Impfstoffe verschiedener Hersteller schnell zugelassen würden und so beim Entwicklungssieger Biontech zu wenig Dosen bestellt. So die Kritiker des Prozesses.