Aber nicht nur die Wahl in Georgia beschäftigt die USA heute: In Washington kommt zudem der US-Kongress zusammen, um den Wahlsieg von Joe Biden zu bestätigen. ZDFheute live ordnet die aktuelle Situation rund um den Machtwechsel in den USA gemeinsam mit Theveßen und der Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver-Ashbrook ein. Auch Sie können Ihre Fragen stellen - ab 20:15 Uhr hier im Livestream: