schon bald soll der Corona-Impfstoff von Novavax namens Nuvaxovid in der Europäischen Union auf den Markt kommen. Das gab die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) heute in einer Erklärung bekannt. Es ist das fünfte in Europa zugelassene Vakzin gegen Covid-19 und soll in zwei Dosen in einem Abstand von drei Wochen verabreicht werden.