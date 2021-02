Vielleicht hat uns diese Leistung den Blick auf die Schwierigkeiten der Produktion verstellt. Denn den Aufbau einer Infrastruktur für einen hochkomplexen Impfstoff in dieser Geschwindigkeit und in dieser Menge hat es so noch nie gegeben. Seine Herstellung ist mit der Produktion eines schlichten Möbels nicht vergleichbar. Das wissen die Hersteller am besten, ist Jasmina Kirchhoff vom Institut der deutschen Wirtschaft überzeugt. "Die Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung bewusst", sagt sie mir im Interview.