Stiko empfiehlt Astrazeneca auch für Ältere: Neue Studienergebnisse haben den Ausschlag gegeben. Die Ständige Impfkommission empfiehlt das Vakzin gegen das Coronavirus nun auch für Personen ab 65 Jahren. Bislang hatte die Stiko wegen mangelnder wissenschaftlicher Daten die Verabreichung nur für Menschen unter 65 empfohlen. Was Bund und Länder bei den Impfungen genau vorsehen, können Sie hier nachlesen. Bei dem Astrazeneca-Impfstoff ist zudem erstmals die Ausfuhr eines Corona-Vakzins aus der Europäischen Union in einen Drittstaat über die neue Exportkontrolle gestoppt worden. Italien verhinderte eine Lieferung an Australien.