Das stimmt natürlich. Am Ende kommt es auf die Akzeptanz eines Impfstoffs in der Bevölkerung an. Und nur ein sicherer, wirksamer Impfstoff schafft Akzeptanz. Erst am Freitag hat das ZDF-Politbarometer eine große Unsicherheit in der Bevölkerung gezeigt: 51 Prozent der Befragten geben darin an, sich gegen Corona impfen lassen zu wollen. 29 Prozent sind dagegen noch unsicher, 20 Prozent lehnen eine Impfung ab.