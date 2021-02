Es bleibt eisig in weiten Teilen Deutschlands: Besonders in Hessen sei die Lage laut Polizei "katastrophal", der Wintereinbruch lähme den Verkehr auf Straßen und Schienen. Auch die Nacht dürfte frostig werden: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen bis zu minus 20 Grad, besonders in der Mitte es Landes.