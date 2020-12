Klar ist: Wenn wir die Pandemie noch vor Wintereinbruch 2021 in die Knie zwingen wollen, brauchen wir genügend Impfstoff und das schnellstmöglich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht keinen Grund zur Panik: In Berlin tue man alles dafür, dass in Deutschland weitere Produktionsstätten geschaffen werden, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Noch im Februar oder März solle etwa in Marburg ein neues Werk an den Start gehen. "Das würde die Menge enorm erhöhen."