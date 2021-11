Jeden dritten Tag bringt ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex-Partnerin um. In den Medien werden die Taten häufig als "Familiendrama" verharmlost. Eine ausführliche Berichterstattung findet vor allem über sogenannte Ehrenmorde als migrantisches Problem statt. Dabei betrifft Gewalt gegen Frauen alle gesellschaftlichen Gruppen. Die Doku "Frauenmorde - An jedem dritten Tag ein Femizid" nähert sich dem Thema an.