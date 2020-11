Deutschland will sich für Pandemien rüsten: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dafür eine nationale Gesundheitsreserve angekündigt. An 19 Standorten wolle der Bund Schutzmasken, Schutzausrüstung, Beatmungsgeräte und auch Medikamente lagern. Damit zieht die Regierung Konsequenzen aus der Corona-Krise. Zu Beginn der Pandemie fehlten in Deutschland Masken und Schutzkleidung. Sehen Sie im Video die gesamte Ankündigung von Spahn (20 Minuten):