"So schnell, so viel wie möglich", lautet unterdessen das Motto in den USA. Dort kann man sich schon in großen Supermarktketten, im Drive-through oder im Freizeitpark impfen lassen. Doch auch hier gibt es bei der Verteilung Probleme. So liegt zum Beispiel in Los Angeles die Zahl der Geimpften in ärmeren Vierteln weit unter denen in wohlhabenderen Gegenden: Wurde in Beverly Hills schon jeder Dritte geimpft, bekam in Compton im Süden der Innenstadt, traditionell von Afroamerikanern bewohnt, in den vergangenen Wochen nur etwa jeder Elfte eine oder zwei Dosen des Vakzins.