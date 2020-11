Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will bereits zum Ende des Jahres mit den ersten Corona-Impfungen beginnen. Die dafür nötigen Impfzentren sollen ab Mitte Dezember einsatzbereit sein. Spahn sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er habe lieber ein startbereites Impfzentrum, das noch ein paar Tage außer Betrieb sei, als einen zugelassenen Impfstoff, der nicht gleich genutzt werde. Spahn war heute Vormittag selbst in Sachsen-Anhalt unterwegs - wo auch gerade an einem Impfstoff gearbeitet wird.