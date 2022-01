Am Dienstag regnet es verbreitet, in der Südhälfte kräftig und anhaltend. Am Nachmittag gibt es an der Nordsee und an den Alpen Wolkenlücken. Der Wind weht frisch aus Südwest, an der Nordsee aus Nordwest. Im Süden gibt es starke bis stürmische Böen, auf den Bergen schwere Sturmböen und orkanartige Böen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden zwischen 6 und 10 Grad. Im Süden werden 9 bis 16 Grad erreicht mit den höchsten Werten am Oberrhein.