Egal ob am Taj Mahal oder an den Stränden von Goa - alle, die vom Tourismus abhängig sind, hatten sich eigentlich gefreut, dass jetzt im November das Land wieder für Touristen öffnen will. Doch wie lange gilt das, wenn die Zahlen in Europa wieder steigen? Ein Hotelbesitzer in Goa hat die Hoffnung schon aufgegeben, dass seine Stammkunden aus Großbritannien diese Saison wirklich noch kommen. Er hat erstmal seine Zimmer an lokale Arbeitskräfte vermietet.