die K-Frage ist also geklärt, zurück zu Corona. Das Virus hat leider keine Pause gemacht, wurde nicht etwa in Schockstarre versetzt angesichts des Machtkampfs in der Union. In Deutschland steht heute deshalb im Bundestag wieder die seit Wochen diskutierte Notbremse zur Debatte, nach der vor allem Intensivmediziner nahezu flehen. Und ein Blick nach Indien lässt bei Wissenschaftlern weltweit die Alarmglocken klingeln. Dort breitet sich eine neue Mutation aus: B.1.617 heißt die Variante, die auch für Europa zur Gefahr werden kann, warnt unter anderem Karl Lauterbach.