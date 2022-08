Update am Abend : FFP2 im ICE und Optionen für die Länder

Sonne, Strand und Mord: In der britischen Serie "Death in Paradise" wird Ermittler Richard Poole auf eine Karibikinsel abgeordert, um dabei zu helfen, ein Verbrechen an einem seiner Kollegen aufzuklären. So wirklich passt der steife Poole nicht in das karibische Insel-Flair. Doch mit seinen Ermittlungsmethoden gelingt es den Detectives, knifflige Fälle zu lösen - mit jeder Menge britischem Humor. (drei Staffeln mit je acht Folgen à 52 Minuten)