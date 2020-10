Ein Fall, bei dem sogar eine Expertenkommission einen klaren Schuldigen benennt, wurde heute Vormittag in Insbruck vorgestellt: Für den massenhaften Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl im Frühjahr machen die Experten in ihrem Untersuchungsbericht Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Tiroler Behörden verantwortlich. Kurz habe die Isolierung der betroffenen Orte am 13. März "überraschend und ohne Vorbereitung" angekündigt. Daraufhin waren die Touristen überhastet und in völligem Chaos abgereist. Wegen der Ausreise habe es eine Reihe von Kommunikationsproblemen zwischen Bund und dem Land Tirol gegeben. Trotzdem, so die Kommission, sei kein generelles Versagen der Behörden und der Politik feststellbar. Die Suche nach einem Schuldigen an der aktuellen Situation wird also weitergehen.