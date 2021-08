Für das auslandsjournal berichtet heute Abend Benjamin Dzialowski unter anderem aus Kfar Qasem. Dort wendet sich ein arabischer Knesset-Abgeordneter sehr emotional an seine Mitbürger: "Diese ganzen Lügen und Nachlässigkeiten, von denen wir immer hören, werden uns nur ins Unglück stürzen und unsere Kinder werden dafür zahlen." Der 14-jährige Mohammed lässt sich impfen: "Ich will wieder in die Schule und normal lernen." Letztes Schuljahr mit Fernunterricht sei einfach kein normales Leben gewesen. Um den Schulstart nächste Woche zu garantieren, wurde am Sonntag in Israel auch mit Massentests von Kindern begonnen. Mehr als 1,6 Millionen Schüler sollen sich Antikörpertests unterziehen. Zur Unterstützung wird die Armee eingesetzt.