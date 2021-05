Günstig und grün - geht das? Nirgendwo in Europa ist Strom so teuer wie in Deutschland. Corona und Homeoffice treiben die Stromkosten zusätzlich in die Höhe. Der Verbrauch ist zudem oft intransparent. Der Umstieg von Kohle- und Atomkraft auf regenerative Energien liefert kreative Ideen, die nicht nur auf nachhaltige und regionale Stromquellen setzen, sondern auch günstige Preise versprechen. Darüber berichtet "plan b" in "Sparsam und sauber - Strom aus der Nachbarschaft" - am Samstag, 17.35 Uhr im TV und vorab in der Mediathek. (30 Minuten)