Bei so viel Vielfalt ist auch was für Deutschlands Landesväter und -mütter dabei. Bevor sie sich überlegen, wie sie am morgigen Welttag der Katastrophenvorsorge erklären, warum die Sache mit der Corona-Vorsorge so verdammt schwierig ist, können sie heute am Internationalen Tag des Frustrationsschreis mal richtig Dampf ablassen.