Digital-Gipfel der Bundesregierung: Der Umstieg zum digitalen Arbeiten in der Corona-Pandemie hat in Deutschland nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besser geklappt als gedacht. Aber: Vor allem in den Schulen gibt es nach wie vor große Lücken. Auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht es heute außerdem um "Künstliche Intelligenz am Standort Deutschland" und "Vertrauen in digitale Technologien".