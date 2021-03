Bundesbank präsentiert Jahresbilanz:

Für das Jahr 2019 konnte sich Bundesfinanzminister Scholz über eine vergleichsweise üppige Überweisung aus Frankfurt freuen: Die Deutsche Bundesbank erzielte mit 5,85 Milliarden Euro den höchsten Gewinn seit der Finanzkrise 2008. Heute informiert die Bundesbank über ihre Bilanz für 2020. Das Finanzministerium plant traditionell einen Bundesbankgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein - so auch wieder für 2021. Was darüber hinausgeht, fließt in der Regel in den Schuldenabbau.