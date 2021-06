Die Gangster-Bosse der New Yorker Mafia sind berüchtigt. In "Mafia Killer - die Gangs von New York" zeichnet der ehemalige Undercover-Ermittler Colin McLaren die Karrieren von sechs außergewöhnlichen Mafiapaten nach, die das organisierte Verbrechen in der Stadt an der Ostküste der USA stark beeinflusst haben. (sechs Teile, jeweils ca. 42 Minuten)