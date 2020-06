Die Unruhen und Proteste in den USA sind nicht die ersten dieser Art. In Los Angeles kam es zum Beispiel 1992 zu gewaltsamen Ausschreitungen mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Auslöser war der Freispruch von vier Polizisten, die beschuldigt waren, den Afroamerikaner Rodney King schwer misshandelt zu haben.



Ebenfalls in L.A. kam es 1965 zu den sogenannten Watts-Unruhen, bei denen innerhalb von sechs Tagen 34 Menschen getötet wurden. Wie es zu diesen Protesten kam, haben die Journalisten Jerry Cohen und William S. Murphy bereits damals in einer sehr detailierten Reportage aufgeschrieben. Heute können Sie sie lesen bei Reportagen.com.