Oder darf es vielleicht ein "echter" Kurz-Krimi sein? Es ist das Jahr 1978. Der 13-jährige Andrew ist Sohn eines britischen Soldaten. Am frühen Abend des 27. Oktober, also auf den Tag genau vor 42 Jahren, fährt er mit seinem Bonanza-Fahrrad zu einem Jugendclub und verschwindet dabei spurlos. Ermittler Hennes Jöris übernimmt den Fall. Was er und seine Kollegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Der Junge ist tot und erst ein weiterer Mord wird sie auf die richtige Spur bringen. Die Auflösung des Kriminalfalls sehen Sie in der Kurz-Dokumentation aus der Reihe "Wahre Verbrechen" von hallo deutschland und ZDFheute: