Eine Massenkarambolage ist sicher kein Lichtblick. Aber die Meldung ist einfach zu süß, um sie nicht zu erwähnen. Außerdem wurde niemand verletzt. Was passiert ist: Ein Koala hat am Dienstag versucht, eine Autobahn in Adelaide zu überqueren. Daraufhin wurden fünf Autos in einen Unfall verwickelt, so der Sender "9News". Anschließend habe sich der Koala dann selbst ans Steuer gesetzt.