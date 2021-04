Auch die Sportvereine beklagen Stillstand statt Bewegung – in der Politik und in der Folge auf dem Platz. Warum müssen Sportstätten schließen, so fragen sie, auch wenn das Training draußen stattfindet? Warum dürfen Kinder nicht an die frische Luft zum Kicken, auch wenn der Abstand stimmt? Warum wird der Nachwuchs- und Breitensport ohne Not gebremst? Laut einer Umfrage von Frontal21 haben die Sportvereine etwa eine halbe Million Mitglieder weniger als vor der Pandemie.