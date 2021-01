Am Dienstag ist der Himmel meist bedeckt, von Westen her breitet sich Regen aus. In der Mitte und im Osten fällt anfangs noch Schnee, teils mit erhöhter Glättegefahr. Trocken mit etwas Sonne ist es nur ganz im Süden. Der Südwestwind frischt stark auf. An der Nordsee und auf den Bergen gibt es stürmische Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 2 und 10 Grad.